Новосибирская полиция поймала сбежавшего отца погибших при пожаре пятерых детей

Правоохранители задержали сбежавшего отца погибших при пожаре в Новосибирской области 5 детей.

Трагедия произошла утром 3 декабря. Отец детей – 32-летний житель поселка Степной Искитимского района – был доставлен в больницу с ожогами различной степени тяжести, однако спустя три дня он сбежал из медучреждения. Сотрудники полиции задержали беглеца в городе Искитим Новосибирской области и доставили к следователю. Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Впоследствии было возбуждено второе уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Его фигурантами стали чиновники соцзащиты. По данным следователей, врачи еще в мае этого года поставили чиновников в известность о тяжелой ситуации в семье.

При пожаре в частном доме в поселке Степной погибли 5 детей в возрасте от полутора до 7 лет. Помимо детей в доме находился их отец и его гости – им удалось выбежать на улицу. Известно, что глава семейства любил выпить. Мать детей умерла несколько месяцев назад. Всего в семье воспитывалось 6 детей, старший сын в то утро был в гостях у родственников. Предположительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 07.12.17

Кишинев увидел в России врага: молдавский олигарх отомстил Москве за свой заочный арест. / Учительницу, которую обвиняют в истязании приемной дочери, признали невменяемой. / Хакеры выкрали с криптобиржи биткоины на 70 млн долларов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»