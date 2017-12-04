Под Белгородом поезд протаранил легковушку, есть жертвы

В Белгородской области в результате столкновения поезда с легковым автомобилем Toyota погибли 2 человека, еще двое получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

По данным железнодорожников, авария произошла в 20:29 на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде в селе Беломестное. Водитель иномарки выехал на пути перед приближающимся товарным поездом, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Машинист экстренно затормозил, однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП два человека – водитель и пассажир легковушки – от полученных травм скончались на месте инцидента. Еще двое пассажиров доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, сообщили в областном полицейском главке. На месте происшествия работает комиссия ЮВЖД.

Белгород, служба информации РИА «Новый День»

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