Пожар на шахте «Распадская»: эвакуировано около 460 горняков

Все находившиеся под землей горняки шахты «Распадская» в городе Междуреченске Кемеровской области, где произошел пожар, самостоятельно вышли из горной выработки, сообщает региональное управление МЧС РФ.

Сообщение о пожаре на дегазационной установке на поверхности поступило в 11:40 по местному времени (07:40 мск). Угрозы распространения огня в шахту нет. На месте работают горноспасатели, сотрудники Междуреченского пожарно-спасательного гарнизона. В ликвидации возгорания задействованы 55 человек сотрудников МЧС и 10 единиц техники. По последним данным, пожар потушили. Причины ЧП выясняет Ростехнадзор.

По данным источника в региональной администрации, из шахты вышли 456 шахтеров, в забое остаются четыре человека для обеспечения функционирования шахты, опасности для их жизни нет, передает РИА «Новости». Данных о пострадавших не поступало.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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