В Госдуме придумали уголовную статью для экстрасенсов, «магов» и «ведьм»

В Уголовном кодексе РФ появится новая статья, предполагающая наказание за оказание платных «магических» услуг. Данные действия приравняют к мошенничеству и вымогательству. Кроме того, участие так называемых колдунов и ведуний в телепередачах об экстрасенсах станет для них отягчающим обстоятельством. Соответствующие поправки в УК внесут в Госдуму, пишет «Парламентская газета».

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова, от людей, пострадавших от действий «всевозможных «магов» и «ведьм»» поступают десятки обращений. Он рассказал, что получившие известность благодаря участию в передачах на ТВ колдуны и их помощники создают сайты, а потом «обдирают людей».

«Поэтому надо, чтобы как секты мы прикрыли в своё время, также поступить и вот с этими лицами, которые как поодиночке, так и группами, пользуясь критическим состоянием людей, выманивают из них деньги и растворяются в воздухе. Хотите – гадайте, делайте что угодно, но как только встаёт вопрос о том, что за эти услуги нужно платить деньги в любой форме – это уже будет уголовно наказуемо», – пояснил парламентарий.

Он считает, что телевидение играет ключевую роль в популяризации деятельности «колдунов» и «магов». «Это приняло уже массовый оборот. Кажется, что тут такого – просто развлекательная программа, шоу, но на самом деле эффект очень страшный. Люди реально начинают верить во всё это, потому что это показывают на федеральных каналах. Конечно, это надо останавливать, и защитить наших граждан от подобного зла», – считает Сергей Вострецов.

Впрочем, депутат не видит необходимости запрещать такие передачи, так как после введения уголовной ответственности за коммерческую «волшебную» деятельность такие программы закроются сами собой. Так как это «уже будет отягчающим обстоятельством».

Москва, Иван Гридин

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