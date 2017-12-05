Россельхознадзор заподозрил PepsiCo в хакерской атаке / И в коммерческом шпионаже

Россельхознадзор заявил о возможной хакерской атаке со стороны американской компании PepsiCo, цель которой было получение информации о мониторинге молокоперерабатывающих предприятий, заподозрив компанию в коммерческом шпионаже. В связи с этим ведомство намерено обратиться в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве пояснили, что в ходе встречи представителей «Союзмолока» с руководством Россельхознадзора, вице-президент PepsiCo («Вимм-Билль-Данн») по корпоративным отношениям в России, Украине, СНГ и странах Центральной Европы Сергей Глушков представил копию внутреннего служебного документа Россельхознадзора. Он имел ограничительную пометку «Для служебного пользования». При этом, отдел делопроизводства Россельхознадзора утверждает, что этот документ в адрес компании PepsiCo не направлялся.

В связи с этим в ведомстве сделали вывод, что американская компания использует незаконные методы получения информации государственных органов. «Россельхознадзор обратился в адрес старшего управляющего по взаимодействию с органами государственной власти PepsiCo-Россия Д.С. Третьякова с просьбой в кратчайшие сроки предоставить Россельхознадзору информацию, кем и когда внутренний служебный документ был направлен в компанию, с целью проведения расследования указанного факта», – заявили в ведомстве.

Кроме того, Служба попросила обосновать причину сбора внутренней служебной информации ограниченного распространения Россельхознадзора компанией PepsiCo. По факту разглашения информации ограниченного распространения в Россельхознадзоре будет проведено служебное расследование.

В PepsiCo опровергли данные о незаконном доступе к служебной информации Россельхознадзора, а также заявили, что не получали от Россельхознадзора никаких запросов по поводу их служебной переписки и не предоставляли никаких документов под грифом «для служебного пользования» руководству Россельхознадзора, передает RNS со ссылкой на слова Сергея Глушкова.

«Информация, размещенная на сайте Россельхознадзора, не соответствует действительности: мы не получали от Россельхознадзора никаких запросов по поводу их служебной переписки и не предоставляли никаких документов под грифом «для служебного пользования» руководству Россельхознадзора. И российская компания «Вимм-Билль-Данн», и компания PepsiCo, являющаяся членом Консультационного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), используют только законные методы взаимодействия с органами государственной власти и СМИ», – сказал Глушков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.12.17

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