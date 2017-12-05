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Вторник, 5 декабря 2017, 16:20 мск

Скандалы и происшествия

Главный криминалист МВД и его зам попались на мошенничестве. Ущерб – десятки миллионов рублей

Главный криминалист МВД и его зам попались на мошенничестве. Ущерб – десятки миллионов рублей
Фото: mvd.ru

Главный эксперт-криминалист МВД России генерал-лейтенант Петр Гришин и его заместитель Олег Мазур стали фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном объеме. Высокопоставленных правоохранителей заподозрили в злоупотреблениях при закупке в МВД РФ криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений.

По версии следствия, начальник Экспертно-криминалистического центра МВД Петр Гришин и его зам Олег Мозур обеспечили заключение госконтрактов по завышенной более чем на 80 млн рублей стоимости с подконтрольными их знакомому компаниями, говорится в сообщении Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следователи расследуют три эпизода хищения бюджетных средств.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк, в свою очередь, сообщила, что сейчас проводятся обыски в служебных кабинетах и по местам проживания подозреваемых. Гришин уже подал рапорт об увольнении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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