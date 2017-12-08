В агрохолдинге «Мираторг» забьют 24 тысячи свиней из-за АЧС

На свинокомплексе компании «Мираторг» в Белгородской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Представитель компании подтвердил данный факт. В итоге будет уничтожено 24 тыс. свиней.

Создан оперативный штаб, на площадке с поголовьем в 24 тыс. голов введен карантин для исключения дальнейшего распространения заболевания. Холдинг поддерживает постоянный контакт с государственной ветеринарной службой, Россельхознадзором и другими официальными органами. Компания также начала внутреннее расследование для того, чтобы установить причины заражения площадки.

По данным управления Россельхознадзора по Белгородской области, ветеринарная лаборатория выявила генетический материал вируса АЧС в 10 пробах патологического материала от свиней, доставленных со свиноводческой площадки откорма «Ивица-2» ООО «Мираторг», передает «Интерфакс».

АПХ «Мираторг» является ведущим производителем свинины в РФ с долей в 11,5% (409 тыс. тонн) по рейтингу Национального союза свиноводов.

Белгород, Иван Гридин

Белгород. Другие новости 08.12.17

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