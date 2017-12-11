В Красноярске возбудили дело после смерти избитой сверстницами 14-летней школьницы

В Красноярске возбуждено уголовное дело после смерти 14-летней школьницы, избитой одноклассницами, сообщает краевое управление Следственного комитета России.

Судмедэкспертиза показала, что девочка могла погибнуть из-за последствий имевшегося у нее заболевания, по поводу которого ей была сделана операция в октябре текущего года. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следователи оценят действия врачей-нейрохирургов Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина, которые оперировали школьницу. Заболевание, которым страдала девочка, не раскрывается.

О смерти избитой сверстницами 14-летней учащейся одной из школ Красноярска стало известно на прошлой неделе. Родители девочки рассказали, что их дочь 23 ноября избили две одноклассницы, а за всем происходящим наблюдали другие школьники. По их данным, причиной конфликта стала ревность к молодому человеку.

Дома пострадавшая пожаловалась матери на головную боль. 28 ноября состояние здоровья школьницы ухудшилось, и ей потребовалась госпитализация. В больнице школьница впала в кому и впоследствии умерла.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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