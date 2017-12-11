Певица Лера Массква попала в больницу с ожогами и отравлением При пожаре также пострадали ее сын и муж

Певица Лера Массква, ее муж и семилетний сын чуть не погибли в результате сильного пожара в их квартире. Происшествие случилось в доме на проспекте Маршала Жукова в столице в ночь на понедельник, 11 декабря.

Огонь вспыхнул в квартире исполнительницы на седьмом этаже около четырех часов утра. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание, но 29-летней певице, ее мужу продюсеру Павлу Евлахову и сыну потребовалась медицинская помощь, сообщает «Московский Комсомолец». Леру Масскву и ее супруга доставили в НИИ имени Склифосовского с ожогами рук и отравлением угарным газом. Отравление получил и их ребенок: мальчика отвезли в детскую больницу.

Причина пожара пока неизвестна, на месте работают дознаватели. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Предположительно, пожар возник из-за невыключенной электроплиты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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