Дикий волк напал на жителей Норильска

В Норильске дикий волк напал на людей в черте города. Три человека пострадали от укусов зверя. Спасатели и полицейские обследовали улицы, но животное так и не нашли.

По данным норильского управления ГО и ЧС, волк появился в городе ночью 10 декабря. Дикое животное видели на улицах Нансена и Комсомольская, а также на проспекте Молодежный. Очевидцы в соцсетях опубликовали фотографию хищника, они утверждают, что это взрослое животное около 70 см в холке.

В травмпункт обратились три человека, они получили ранения конечностей в результате встречи со зверем.

Полицейские и сотрудники спасательной службы обошли центр города, однако животное обнаружить не удалось.

В управлении ГО и ЧС выпустили предупреждение, в котором попросили горожан проявлять осторожность и не оставлять без присмотра детей.

Норильск, Зоя Осколкова

Норильск. Другие новости 11.12.17

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