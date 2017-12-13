«Нёс в пасти собаку»: убит покусавший жителей Норильска дикий зверь / Волк поселился в подвале многоэтажки

В Норильске бойцы Росгвардии застрелили дикого волка, «терроризировавшего» жителей одного из городских районов. От нападения хищника ранее пострадали три человека.

По данным Управления Росгвардии по Красноярскому краю, вчера вечером наряду вневедомственной охраны силового ведомства поступило сообщении из полиции о том, что в районе проезда Котульского замечено животное, похожее на волка. По свидетельству очевидцев, зверь с пойманной собакой в пасти скрылся в подвале одного из многоквартирных жилых домов. На место были направлены два наряда бойцов Росгвардии.

Здесь и далее фото vk.com/rosgvard_krasnoyarsk

Силовики обследовали подвал дома, где прятался хищник, и нашли его лёжку. При появлении людей волк стал рычать и скалить зубы. Сотрудники Росгвардии в соответствии с законом «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» решили применить оружие. Полярный волк был убит несколькими выстрелами. «В настоящее время угрозы жизни и здоровью граждан нет», – заверили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», дикий волк появился в городе в минувшие выходные. От его укусов пострадали трое горожан. Спасатели и сотрудники полиции обследовали улицы, но животное тогда так и не нашли.

Норильск, служба информации РИА «Новый День»

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