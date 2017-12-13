В Татарстане подросток напал с ножом на отца и бабушку

В Татарстане подросток напал с ножом на отца и бабушку. ЧП случилось вечером 12 декабря в селе Шама Алексеевского района республики. Пострадавшие с тяжелыми травмами были госпитализированы. Они находятся в тяжелом состоянии. Медики не пускают к ним полицейских.

Как передает Кznlive.ru, нападение совершил 17-летний Владислав К.. Его задержали и доставили в отдел полиции «Савиново». Источники портала сообщили, что подросток схватился за нож в ходе внезапно возникшей ссоры. Он нанёс проникающее ножевое ранение груди и резаные раны шеи 51-летнему отцу и колото-резаные раны лица и головы 81-летней бабушке.

По предварительным данным подозреваемый проживает в селе Шама Алексеевского района. К отцу с бабушкой он приехал погостить на пару дней. Полицейские выясняют, что стало причиной конфликта между родственниками.

Казань, Иван Гридин

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