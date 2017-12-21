В шахте в Кузбассе заблокированы трое горнорабочих

В шахте «Есаульская» в Новокузнецком районе Кемеровской области остаются заблокированы трое горняков. В настоящее время спасатели пробурили скважины, чтобы передать людям необходимые вещи. Прорабатываются несколько вариантов спасательной операции.

По данным областного управления МЧС, обрушение на шахте произошло накануне в 19.10 (15.10 МСК) на тупиковом вентиляционном штреке. Из ста горняков 97 самостоятельно вышли на поверхность, трое оказались заперты под завалами. Спасателям удалось установить с ними связь. Мужчины сообщили, что у них нет травм, кислорода достаточно.

«На месте работают три отделения горноспасателей и шахтовые рабочие. Спасатели прокладывают поисково-спасательную выработку, через которую рассчитывают эвакуировать горнорабочих. Для этого уже проведено бурение трех скважин со стороны обгонного конвейерного штрека», – говорится в сообщении МЧС.

Через эти отверстия горнякам передали воду, еду, фонари и теплые одеяла. Проветривание на этом участке не нарушено, газовая обстановка стабильная, превышения предельно допустимой концентрации метана нет.

С заблокированными людьми разговаривал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который руководит штабом по координации спасательных работ, пишет РИА «Новости». Глава Кузбасса сообщил горнякам несколько вариантов спасательной операции. «Ребятам привет. Все на контроле держим. Удачи нам всем», – сказал Тулеев в конце разговора.

Добавим, шахта «Есаульская» разрабатывает Байдаевское каменноугольное месторождение. Владеет шахтой компания «Южкузбассуголь», которая входит в группу Evraz.

Кемерово, Зоя Осколкова

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