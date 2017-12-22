Спасатели освободили троих горняков из шахты в Кузбассе

Спасательная операция в шахте «Есаульская» успешно завершилась. Троих рабочих вывели на поверхность, их здоровье не вызывает опасения медиков.

На протяжении суток более 100 человек пытались прорваться к горнякам, заблокированным под завалом после обрушения породы в вентиляционном штреке. «Для эвакуации шахтеров горноспасатели и работники предприятия вручную, с помощью отбойных молотков, проложили поисково-спасательную выработку до места нахождения горняков. Ее длина составила около 13-14 метров», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС Кемеровской области.

После освобождения горняков осмотрели медики, их состояние оценивают как стабильное.

Напомним, обрушение на шахте «Есаульская» произошло 20 декабря в 19.10 (15.10 МСК). Из ста горняков 97 самостоятельно вышли на поверхность, трое оказались заперты под завалами. С ними удалось установить связь, также им передали теплые вещи, воду и еду через пробуренные отверстия.

Кемерово, Зоя Осколкова

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