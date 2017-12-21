30 ударов ножами: ярославский подросток из ненависти зверски убил младшего брата

В Ярославской области задержан 17-летний подросток по подозрению в зверском убийстве своего 15-летнего родного брата. Тинейджер, студент одного из колледжей областного центра, признался в расправе, написав явку с повинной, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следователей, братья долгое время конфликтовали друг с другом. Вечером 19 декабря подозреваемый выследил младшего брата у садового товарищества возле сала Сафроново Ярославского муниципального района. Неподалеку от одного из дачных домов между братьями возникла ссора, после которой подозреваемый зарезал младшего брата двумя заранее припасенными ножами. Всего убийца нанес подростку около 30 ударов в руки, голову и шею. От полученных ран несовершеннолетний скончался на месте происшествия. Тело подростка нашла его матерь, которая отправилась на поиски сына, когда он не вернулся вечером домой. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого вычислили и задержали по горячим следам. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности, на учете в полиции не состоял. Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста.

Ярославль, служба информации РИА «Новый День»

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