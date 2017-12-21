В России впервые дали пожизненный срок за наркоторговлю

Московский областной суд впервые в России назначил пожизненное лишение свободы обвиняемому в наркоторговле.

Вердикт вынесен гражданину Таджикистана Шерали Табарова. Ранее прокурор просил суд приговорить подсудимого к такому наказанию, сообщает «Медуза» со ссылкой на пресс-службу суда. Осужденный будет отбывать пожизненный срок в колонии строгого режима.

В деле о торговле наркотиков фигурируют еще 14 таджикских граждан. Они были признаны виновными в организации преступного сообщества, изготовлении, контрабанде и торговле наркотиками и получили от 6 до 25 лет «строгача». По данным следствия, осужденные ввезли для незаконного сбыта на территорию России 500 кг героина. Табаров возглавлял преступную группу, цель которой была продажа зелья на территории московского региона.

«Антинаркотические» статьи в Уголовном кодексе России были ужесточены в 2012 году – тогда в законодательство было введено наказание в виде пожизненного заключения. Отмечается, что за последние семь лет, согласно данным Верховного суда РФ, к пожизненной тюрьме в России приговаривали только обвиняемых в убийствах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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