«Подлая атака по указке Вашингтона»: Кадыров пропал из Instagram и Facebook Глава Чечни связал демарш с санкциями США

Аккаунт Кадырова в Instagram недоступен из-за кибератаки. Такое мнение выразил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров.

«Совершена подлая диверсионная кибератака на аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram», – заявил чиновник в комментарии радиостанции «Говорит Москва». По его словам, ведется работа по восстановлению профиля.

Министр предположил, что атаку совершили «по указке Госдепа США». «Учитывая последние события, связанные с пустозвонным «списком Магнитского», все логично ложится в канву событий», – цитирует чиновника РБК.

Умаров также сообщил, что в Чечне не будут отказываться от соцсетей: «Пока дышит хоть один аккаунт, весь мир будет слышать голос Рамзана Кадырова».

Позже иисчезновение профиля Instagram главы ЧП прокомментировал сам Кадыров на своей странице «ВКонтакте». Он отметил, что «аккаунт имел галочку (официальный статус), поэтому Инстаграм обязан был обеспечить безопасность». По словам Кадырова, служба поддержки не ответила на его запрос. Он связал происходящее с наложенными на него санкциями США. «Ясно, что никто иной практически не смог бы приложить к этому руку... Странно выглядит демарш Инстаграм, который до сих пор пытался делать видимость независимости от официального Вашингтона. И почему-то он последовал сразу же после публикации санкций Минфина США. В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяев», – отметил чеченский лидер. Кадыров добавил, что ранее сам подумывал уйти из Instagram. «Это единственное, чем я доволен в действиях Инстаграм и их покровителей в Белом доме.

Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в инстаграм и фейсбук более четырёх млн», – написал Кадыров.

Страницы главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram в ночь на субботу, 23 декабря, оказались недоступны для пользователей. Instagram сообщает, что причиной отсутствия доступа к аккаунту может быть «недействительная ссылка» или удаление страницы пользователем.

В минувшую среду США внесли главу Чечни внесли в санкционный «список Магнитского». По мнению Вашингтона, якобы он может быть причастен к убийству одного из политических оппонентов.

«Акт Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года. Изначально он был направлен против лиц, подозреваемых в причастности к смерти юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО «Матросская тишина». Первоначально в «черный список» попали сотрудники МВД, судьи, следователи, работники налоговых и пенитенциарных органов.

Москва, Грозный, служба информации РИА «Новый День»

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