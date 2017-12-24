«Будут ответные меры»: в Госдуме отреагировали на блокировку Кадырова в соцсетях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в социальных сетях. По его мнению, закрытие страниц чеченского лидера в Instagram и Facebооk является опасным прецедентом, который может вызвать зеркальный ответ.

«Создается опасный прецедент. Исходя из принципа взаимности, мы должны так же поступить», – приводит слова Володина РИА «Новости».

Председатель Госдумы на встрече с иранским коллегой Али Лариджани отметил, что профили Кадырова были заблокированы после внесения его в санкционный «список Магнитского». Глава Чечни при этом не нарушал правил ведения страниц.

Спикер Госдумы напомнил о ситуации с телеканалом Russia Today и агентством Sputnik: «Вот такая политика, политика затыкания ртов». Володин добавил, что «правда все равно найдет себе дорогу, как бы ни пытались ее исказить».

Страница Кадырова в Instagram стала недоступной в ночь на субботу, 23 декабря. Также недоступна страница политика в Facebook. При попытке зайти на его профили появлялось сообщение о том, что ссылка неверна или аккаунт удален. Власти Чечни заявили о «диверсионной кибератаке» на Instagram Кадырова по «указке Госдепа США». Глава Чечни позже сообщил, что служба поддержки Instagram не ответила на его запрос по поводу произошедшего. Он связал блокировку аккаунта с наложенными на него санкциями США. Также он сообщил, что не будет восстанавливать доступ к страницам, так как сам планировал уйти из этих сетей.

В минувшую среду США внесли главу Чечни внесли в санкционный «список Магнитского». По мнению Вашингтона, якобы он может быть причастен к убийству одного из политических оппонентов. Кадыров полагает, что США не могут ему простить, что он всю жизнь борется с терроризмом.

«Акт Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года. Изначально он был направлен против лиц, подозреваемых в причастности к смерти юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО «Матросская тишина». Первоначально в «черный список» попали сотрудники МВД, судьи, следователи, работники налоговых и пенитенциарных органов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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