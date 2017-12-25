Новогодний подарок зэкам: в камерах исправительных учреждений появятся часы

ФСИН России подготовила проект отмены запрета на наличие часов в камерах заключенных, который действует уже почти век. Отнимать часы у заключенных начали в довоенный период. В годы репрессий мало кому из арестантов удавалось сохранить наручные часы, так как они часто использовались для обмена, оплаты карточных долгов, для подкупа тюремщиков.

В итоге часы были запрещены на территории исправительных учреждений, при том все, не только наручные, но и настенные, пишет МК. Такое решение было принято из целей безопасности – зная время, арестанты могут рассчитать «пересменку» надзирателей и совершить побег. Чтобы заключенные знали, когда пора выходить на работу, когда перерыв, а когда отбой, их оповещали ударами молота по металлическим котлам. По легенде, именно поэтому часы на тюремном жаргоне стали называться «котлами».

Сотрудники СИЗО отмечают, что наручные часы в исправительных учреждениях все же останутся под запретом, так как их можно разобрать и использовать не по назначению, например, проглотить детали. Такого членовредителя придется вести в больницу. Газета пишет, что запрет на ношение часов в СИЗО арестанты пытались оспаривать не раз и даже дошли до Верховного суда.

Заключенный Евгений Раков, у которого часы изъяли в СИЗО № 1 Владивостока, требовал отменить соответствующий пункт Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов. Увы, ВС ему отказал. Но тогда на заседании прозвучал вопрос судьи: «А как человек в СИЗО может узнать время?». Представитель минюста и прокурор ответили, мол, в камерах должны быть телевизор и радио. Но промолчали, что законодательство это не обязывает администрацию обеспечить это, а указывает: «по возможности».

Недавно за решеткой оказался бывший заместитель директора ФСИН Олег Коршунов. И одним из первых его замечаний было: «А почему часы запрещены? Заходит сотрудник, говорит, что через два часа выведет к адвокату или на прогулку через час. А как я пойму, что время пришло? Отсутствие часов в камерах это неправильно и необъяснимо». Последним, кто указал на это, был Алексей Улюкаев. Он заметил правозащитникам, что постоянно пытается понять, который час. По привычке смотрит на руку.

По словам заместителя директора ФСИН России, генерал-лейтенанта Валерия Максименко, главная проблема, связанная с отсутствием часов заключается в том, что в СИЗО много больных людей, которым нужно принимать лекарства по времени, что затруднительно, если нет часов.

Максименко пообещал, что часы появятся в камерах заключенных. «Мы оборудуем каждую камеру настенными часами. Чтобы несознательные заключенные не могли их разбить или испортить, они будут антивандальные. Подводить их, переводить стрелки на летнее-зимнее время станут автоматически. Они будут беззвучными, чтобы тиканьем не отвлекать и не раздражать», – заверил замдиректора ФСИН.

«Возврат времени», вероятно, станет для арестантов одним из самых значимых новшеств в наступающем году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.12.17

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