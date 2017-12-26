Движение по Транссибу в Забайкалье остановлено из-за схода 16 вагонов

На Транссибирской магистрали в Забайкальском крае с рельсов сошли 16 грузовых вагонов. Из-за этого было остановлено движение поездов. В частности был задержан пассажирский поезд сообщением Пекин – Москва, сообщили в РЖД.

ЧП случилось в ночь на 26 декабря на перегоне Бада – Жипхеген Забайкальской железной дороги на западе края. Транссиб – двухпутная дорога, движение в обоих направлениях сейчас остановлено. «26 декабря в 04:47 местного времени (22:47 мск). По уточненной информации, произошел сход 16 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону было временно приостановлено», – говорится в сообщении.

Из-за схода вагонов был задержан пассажирский поезд дальнего следования №19 Пекин – Москва. Кроме того были отменены два пригородных пассажирских поезда №6106 Петровский Завод – Хилок и №6107 Хилок – Петровский Завод. К месту происшествия направлены восстановительные поезда. В ОАО «РЖД» создан оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий ЧП. Причины происшествия устанавливаются.

По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводится доследственная проверка. По данным следственного управления, с рельсов сошли 12 вагонов с целлюлозной продукцией грузового поезда № 2034. Нарушен габарит обоих путей, повреждены 150 м четного и 100 м нечетного железнодорожного полотна, 3 опоры контактной сети. Движение по Транссибу приостановлено в обоих направлениях, ведутся восстановительные работы.

Чита, Иван Гридин

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