В Москве переодетый в покойную мать мужчина пытался взять кредит

Москвич придумал оригинальный способ обогатиться за счет умершей матери. Мужчина облачился в женскую одежду и попытался оформить кредитную карту по паспорту покойной. Сотрудники банка раскусили мошенника и обратились к правоохранителям.

«По словам заявителя, в офис организации зашел посетитель в женской одежде и предъявил паспорт на имя 65-летней женщины для оформления кредитной карты с лимитом 75 тысяч рублей. Сотрудников организации смутил внешний вид клиента и предъявленный им документ, после чего они незамедлительно вызвали сотрудников полиции», – сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Мошенник поспешно скрылся с места преступления, однако его удалось задержать по горячим следам.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.12.17

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