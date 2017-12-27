ФСБ «повязала» главу юротдела «Роснефти»

Сотрудники ФСБ задержали руководителя юротдела «Роснефти», экс-главу следственного управления СК Москвы по Центральному административному округу Алексея Крамаренко. Задержание произошло в рамках уголовного дела о взятке от «вора в законе» Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержали (экс-главу СУ СК Москвы по Центральному административному округу, а ныне главу юридического отдела «Роснефти» Алексея) Крамаренко по делу о взятке от Шакро Молодого», – сказал источник. По его словам, следователь намерен ходатайствовать об аресте.

О задержании Крамаренко рассказал и источник, знакомый с ходом расследования дела о получении взятки от Калашова генералом Денисом Никандровым, главой УСБ СКР Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым.

Напомним, в марте стало известно, что экс-руководитель ГСУ СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко, уволившийся после начала расследования дела о получении высокопоставленными сотрудниками СК взятки от Шакро Молодого и числящийся по нему свидетелем, устроился на работу в правовой отдел российской нефтегазовой компании «Роснефть».

Шакро Молодой в свою очередь был арестован в июле 2016 года по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким. В декабре 2015 года в ходе «разборок» у этого заведения застрелили двух человек.

Всего по объединенному делу о двух вымогательствах проходят 14 человек: двое попали под суд посмертно (убиты в перестрелке), 11 обвиняемых, включая Шакро и криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец, находятся в СИЗО, а экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОП Андрея Кочуйкова, под домашним арестом.

Максименко, Ламонову и Никандрову инкриминируется получение от Калашова взятки в размере 500 тысяч евро. Эти деньги стали платой за облегчение обвинения Кочуйкову, а также за его выход из следственного изолятора. Калашов в октябре заявил, что отрицает вину в организации вымогательств и держании преступного «общака». Кочуйков также отрицает вину в участии в преступной группе Калашова.

Москва, Иван Гридин

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