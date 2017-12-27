Кадырова обворовали в Москве более чем на полмиллиона

В Москве жертвой вора стал помощник главы Чечни Рамзана Кадырова.

Инцидент случился поздно вечером во вторник, 26 декабря на Ленинградском проспекте в районе Аэропорт. Потерпевший – Хасайн Кадыров обратился в полицию и рассказал, что неизвестный, разбив стекло в его «Мерседесе», похитил сумку с деньгами, смартфоном iPhone 6 и планшетом iPad. Общая сумма ущерба составила около 650 тысяч рублей, передает ИА «Москва».

Сегодня по подозрению в совершении кражи был задержан 51-летний безработный житель Тульской области. Возбуждено уголовное дело.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.12.17

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