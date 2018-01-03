Пантера растерзала мужчину в Подмосковье

Пантера убила мужчину в Подмосковье.

По информации областного полицейского главка, инцидент произошел накануне вечером в деревне Обновленный Труд Истринского района. Хищник напал на сотрудника частного зверинца в вольере во время кормления, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Пантера перегрызла мужчине шею, а затем сбежала. Хищника поймали через несколько часов. По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства нападения пантеры на человека выясняются.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.01.18

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