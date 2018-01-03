Россиянка умерла после падения на катке в новогоднюю ночь в Бельгии

Туристка из России скончалась после падения на катке на рождественской ярмарке в бельгийском городе Брюгге в новогоднюю ночь.

Женщина решила прокатиться на коньках, несмотря на то, что каток был закрыт для посещения, сообщает издание Nieuwsblad.

Россиянка во время катания потеряла равновесие и упала, сильно ударившись головой об лед, после чего потеряла сознание. При этом пострадавшая отказалась ехать в больницу, несмотря на предложение медиков. На следующее утро ее доставили в больницу в критическом состоянии, где она умерла.

Отмечается, что женщина прибыла в Брюгге вместе с друзьями, чтобы отметить новогодние праздники. Бельгийские полицейские начали расследование в связи с инцидентом.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 03.01.18

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