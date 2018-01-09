Наотмечалась! Автоледи обстреляла прохожих и машины в центре Москвы

В центре Москвы автоледи открыла стрельбу по прохожим и автомобилям. В результате стрельбы пострадало четыре машины. Злоумышленница задержана, сообщили в столичном полицейском главке.

Инцидент произошел в последний день новогодних каникул на улице Литвина-Седого. По данным правоохранителей, находившаяся не в себе 47-летняя женщина открыла огонь из пневматического оружия по проезжающим мимо машинам и прохожим из салона автомобиля SsangYong. В результате инцидента повреждения получили 4 автомобиля. Женщину задержали сотрудники полиции. В настоящее время правоохранители проводят расследование в связи со стрельбой. Обстоятельства инцидента выясняются.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.01.18

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