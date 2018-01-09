Российский турист-мотоциклист угробил в ДТП в Таиланде себя и еще двух человек

Турист из России устроил смертельное ДТП на мотоцикле в Таиланде, сбив насмерть пешехода – отдыхающего из Южной Кореи. Также в результате аварии погиб сам россиянин и его пассажирка – гражданка Таиланда, сообщает Nation со ссылкой на полицию.

Авария произошла на курорте Паттайя. По сведениям издания, 22-летний россиянин Александр Захаров вместе с местной жительницей 20-25 лет ехал на мотоцикле Kawasaki Z900 и сбил 20-летнего южнокорейского туриста, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Все трое погибли от полученных травм. Очевидцы сообщили, что россиянин управлял мотоциклом на большой скорости. Ведется расследование. Отмечается, что тела погибших доставлены в госпиталь Бангламунг.

Бангкок, служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 09.01.18

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