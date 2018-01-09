Жительница Владимира сварила в кипятке десятки кошек

Жительница Владимира устроила коммунальную аварию, в результате в кипятке погибли десятки кошек. Кроме того, пострадали соседи, которым женщина по решению суда выплатит почти полмиллиона рублей.

Суд установил, что женщина держала в квартире множество кошек. При этом сама она там не проживала, а лишь иногда приходила и кормила своих питомцев. Прошлой зимой в квартире прорвало трубу отопления, так как животным негде было укрыться, они буквально сварились в кипятке, пишет «Комсомольская правда – Владимир».

К соседям хлынула горячая вода вместе с результатами жизнедеятельности кошек. Коммунальные службы перекрыли стояк, а жильцы остались без тепла на два дня в ожидании хозяйки злополучной квартиры.

Суд признал владелицу животных виновной в ненадлежащем содержании санитарно-технического оборудования. Женщина оплатит ремонт пострадавшим жильцам в размере 484 тысяч рублей.

Владимир, Служба информации РИА «Новый День»

Владимир. Другие новости 09.01.18

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