ФСБ объявила самозванкой «майора» Алису Аршавину

В ФСБ опровергли заявление жены футболиста Андрея Аршавина, устроившей скандал на борту самолета «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево, о ее работе в спецслужбе. «Она не работает и никогда не работала в ФСБ России», – приводит слава представителя ЦОС ФСБ «Интерфакс».

6 января Алиса Аршавина была снята с рейса Москва – Алма-Ата вместе с двумя детьми и сопровождающей их няней за «деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа». В сообщении авиакомпании говорилось, что Аршавина нарушила требования безопасности, отстегнув ремни безопасности себе и своему ребенку во время подготовки самолета к вылету. Также она в нарушение правил авиакомпании пыталась пересадить няню своих детей к себе в бизнес-класс из эконома. Кроме того, женщина пыталась оказать давление на экипаж, неоднократно называя себя майором ФСБ.

Сама Аршавина заявила в своем инстаграме, что ее высадили из самолета после того, как она решила поменять подгузник 10-месячной дочери, а стюардессе, по ее утверждению, не понравился сильный запах.

По информации телеканала РЕН, уже после того, как женщина была снята с рейса, на телефон высадившей ее стюардессы стали приходить sms c угрозами якобы от сотрудников Следственного комитета. В них жена футболиста также называлась «майором ФСБ». При звонке на номер, с которого отправлялись сообщения с угрозами, ответила Алиса Аршавина.

Андрей Аршавин – экс-игрок «Зенита» и бывший капитан сборной России по футболу. С 2016 года он играет за казахстанский клуб «Кайрат». Футболист женился на Алисе Казьминой в 2016 году. У супругов есть общая дочь, у Алисы еще двое детей от первого брака.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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