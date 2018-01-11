Новогодние каникулы у бабушки обернулись гибелью двух внуков

В городе Валуйки Белгородской области были убиты двое малолетних детей. Бабушка, у которой гостили малыши, задержана.

К правоохранителям обратились медики скорой помощи, которых вызвали соседи. Жильцы услышали подозрительный шум, а когда зашли в квартиру, обнаружили тело пятилетнего мальчика со следами насилия и трехлетнюю девочку. Впоследствии ребенок скончался в больнице от причиненных повреждений, сообщается на сайте областного управления СКР.

Следователи установили, что мать привезла детей к бабушке на новогодние праздники. Саму бабушку, а также ее сожителя задержали. Они находились в квартире в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух малолетних». Следователи назначили экспертизы, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

Белгород, Служба информации РИА «Новый День»

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