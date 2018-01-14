По факту массового отравления в подмосковной школе возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в кадетской школе в Люберцах.

Как передает корреспондент «Нового Региона», 13 января в лечебные учреждения с отравлением обратились 47 человек, в том числе 39 детей. 23 человека госпитализированы.

Представители Роспотребнадзора взяли смывы с рабочих поверхностей, инвентаря и посуды для проведения экспертиз.

По версии следствия, сотрудники компании, обеспечивающей питанием учебное заведение, при приготовлении завтрака и обеда нарушили санитарно-эпидемиологические нормы.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 14.01.18

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