Корпоратив с танцами живота во время работы стоил должности завотделением больницы в Красноярске

Заведующая отделением красноярской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) уволилась по собственному желанию после того, как в социальных сетях и СМИ появилось видео с новогоднего корпоратива, который медики отпраздновали в стенах учреждения в рабочее время.

Праздничное застолье сотрудники отделения функциональной диагностики БСМП устроили 28 декабря. На ролике запечатлен богатый стол с алкоголем. Медработники развлекались танцами живота под песню «Если б я был султан» из «Кавказской пленницы». Праздник в стенах больницы медики устроили, несмотря на внутренний запрет главного врача на подобные мероприятия.

По словам представителя медицинского учреждения Андрея Любченко, в тот же день виновные, в том числе заведующая отделением и старшая медицинская сестра, представили объяснительные записки. В минувшую субботу, 13 января, завотделением написала заявление об увольнении по собственному желанию после того, как узнала, что факт нарушения стал достоянием общественности, отметил специалист в комментарии ТВК.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе похожий инцидент произошел в рязанском кардиологическом диспансере. В соцсетях появился ролик, на котором видно, что врачи отмечают праздник в кабинете за накрытым столом, пока пациенты сидят в очереди в коридоре. В итоге двое сотрудников медучреждения – заместитель главврача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативным отделением – лишились работы, а главврачу вынесен выговор.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 15.01.18

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