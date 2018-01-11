Наотмечались! Из кардиоцентра уволили врачей, устроивших застолье вместо приема пациентов

В Рязани двое сотрудников Областного клинического кардиологического диспансера лишились работы после появления в соцсетях видео с праздничным застольем врачей в рабочее время.

По данным областного минздрава, под увольнение попали заместитель главврача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативным отделением. Главному врачу кардиодиспансера объявлен выговор за «ненадлежащий контроль исполнения сотрудниками внутреннего трудового распорядка и своевременного оказания медицинской помощи пациентам». Имена уволенных медиков в сообщении министерства не уточняются. Однако на видео было запечатлено, что врачи устроили застолье в кабинете завотделением Галины Лазаревой.

Накануне в социальных сетях появился ролик, на котором видно, что врачи отмечают праздник в кабинете за накрытым столом, пока пациенты сидят в очереди в коридоре. В минздраве региона это сочли «нарушением трудовой дисциплины в ходе исполнения служебных обязанностей».

Рязань, служба информации РИА «Новый День»

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