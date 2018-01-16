Самолет не смог вылететь из Томска в Москву из-за задымления

В аэропорту Томска произошло задымление в пассажирском самолете, готовившемся к вылету в Москву.

Происшествие случилось сегодня рано утром. По данным РЕН ТВ, экипаж лайнера сообщил диспетчерам о задымлении в грузовом отсеке и попросил подогнать трап для высадки пассажиров. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщал «Новый День», 9 января на борту самолета «Боинг-737», следовавшего рейсом Екатеринбург – Москва произошло возгорание электропроводки, но экипаж справился с экстренной ситуацией и успешно посадил лайнер в аэропорту Шереметьево. Бортпроводники потушили возгорание на потолке в салоне перед дверью в кабину пилотов с помощью огнетушителя. После приземления пассажиров эвакуировали, а самолет отстранили от полетов.

Томск, служба информации РИА «Новый День»

Томск. Другие новости 16.01.18

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