ЧП на рейсе Екатеринбург – Москва: в полете произошло возгорание

На борту лайнера «Боинг-737», следовавшего рейсом Екатеринбург – Москва произошло возгорание, однако экипаж справился с экстренной ситуацией. Самолет благополучно приземлился в «Шереметьево».

Известно, что неполадки в электропроводке дали о себе знать перед посадкой. Стюардессы увидели «искрение и дым на потолке в салоне перед дверью в кабину пилотов», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Бортпроводники попытались потушить пожар с помощью огнетушителя, однако через некоторое время проводка снова начала искрить, и они вновь применили огнетушители.

Тем временем, пилоты продолжали посадку. После приземления пассажиров эвакуировали, а самолет отстранили от полетов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 09.01.18

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