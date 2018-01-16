Российскую туристку поймали в Таиланде по подозрению в наркоторговле

В Таиланде задержали 32-летнюю туристку из России по подозрению в торговле наркотиками.

Полиция схватила россиянку вместе с другом, гражданином США, на острове Пханган в провинции Сураттхани после того, как у них были найдены наркотики, в том числе амфетамин. По данным местных СМИ, пара пыталась продать зелье переодетым полицейским, которые выступили в качестве покупателей.

В консульском отделе посольства РФ сообщили, что российские дипломаты уже нашли местного адвоката, который будет защищать интересы задержанной россиянки, передает ТАСС.

В Таиланде действует запрет на продажу, прием и хранение наркотиков в любом виде. За нарушение грозит наказание в виде крупного штрафа, либо до 20 лет тюрьмы, либо смертная казнь.

Бангкок, служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 16.01.18

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