Шок! Пьяная и раздетая пятилетняя девочка бродила по Омску

На одной из улиц Омска обнаружили пьяную и раздетую пятилетнюю девочку. Малышка ходила по городу, в то время как ее пьяный отец спал дома, а мать была на работе, сообщили в региональном полицейском главке.

Девочку без верхней одежды заметили вчера около шести часов вечера прохожие на улице Кирова, завели в ближайший магазин и вызвали скорую помощь и полицию. Ребенка тут же отвезли в больницу, где медики при обследовании выяснили, что в ее крови содержится 0,3 промилле алкоголя. В настоящее время здоровью девочки ничего не угрожает, подчеркнули в полиции.

Сотрудники полиции опознали в маленькой девочке дочь одного из местных жителей, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Пьяного нерадивого отца стражи правопорядка обнаружили спящим дома. Мать девочки в это время находилась на работе.

Полицейские выяснили, что 35-летний мужчина присматривал за дочерью и распивал алкоголь. В какой-то момент ребенок, скорее всего, выпил спиртной напиток, который употреблял его отец, и вышел из дома, но мужчина это не заметил, увлекшись попойкой. Ближе к вечеру он уснул, разбудили его уже правоохранители, от которых он узнал о произошедшем.

В отношении нерадивого отца сотрудники полиции составили два административных протокола за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет. Решается вопрос о постановке семьи на профилактический учет.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

Омск. Другие новости 17.01.18

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