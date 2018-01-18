В Омске следователи заинтересовались историей пьяного пятилетнего ребенка

Управление Следственного комитета РФ по Омской области проводит доследственную проверку инцидента с пятилетней девочкой. Раздетый ребенок один разгуливал по городу в мороз. Оказалось, что малышка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

16 января девочку без верхней одежды заметили прохожие на улице Кирова, завели в ближайший магазин и вызвали скорую помощь и полицию. Ребенка тут же отвезли в больницу, где медики при обследовании выяснили, что в ее крови содержится 0,3 промилле алкоголя. В настоящее время здоровью девочки ничего не угрожает, подчеркнули в полиции.

Выяснилось, что мать ребенка была в это время на работе, а за дочерью присматривал отец, распивая алкоголь. Около пяти часов вечера мужчина уснул, оставив недопитую бутылку водки на столе, а девочка отправилась на прогулку.

Правоохранители установили, что детский сад малышка не посещает в связи с тяжелым материальным положением семьи, у ребенка имеются нарушения развития речи.

В настоящее время сотрудники СКР проверяют условия жизни и воспитания девочки, а также выясняют обстоятельства случившегося и причины, обусловившие неблагополучную ситуацию в семье. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям родителей и вынесено процессуальное решение.

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

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