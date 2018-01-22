Две россиянки разбились насмерть в ДТП на Пхукете

В результате ДТП на острове Пхукет в Таиланде погибли две гражданки России, еще один человек – украинский гражданин – получил травмы и был госпитализирован.

По данным издания Phuket News, лобовое столкновение автомобиля Nissan Almera, в котором в аэропорт направлялись две россиянки 67 и 68 лет, и микроавтобуса произошло накануне днем. Nissan, за рулем которого находился украинец, на крутом повороте в районе Ченг Тхале выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Оба водителя и пассажирки были доставлены в больницу. Россиянки получили тяжелые ранения и впоследствии скончались в медучреждении. Гражданин Украины остается в больнице. Водитель микроавтобуса, гражданин Таиланда, не получил серьезных ранений и был отпущен домой.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства аварии. Известно, что у украинца взяли пробы на наличие в организме наркотиков и алкоголя.

Бангкок, служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 22.01.18

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