На плакатах в честь победы в Сталинграде красуется немецкий танк

Жители Волгограда возмущены. Они обвинили чиновников в оскорблении патриотических чувств в преддверии празднования юбилея победы в Сталинградской битве. На городских улицах появились плакаты с напоминанием о событии 75-летней давности. Однако на них изображен средний танк бронетанковых войск вермахта Schmalturm.

«На снимке – опытная башня, должна была пойти на Pz.Kpfw.Panther Ausf.F. Машина называлась Schmalturm», – приводит «Блокнот Волгограда» слова крупнейшего в России историка бронетанковой техники Юрия Пашолока. Примечательно, что танки Schmalturm не участвовали в сражениях ни вблизи города, ни на его территории.

Schmalturm был создан на основе танка Panther. В 1943 года инженеры предложили модернизировать башню «Пантеры», увеличив ее маневренность. Оказалось, что к моменту взятия Берлина и капитуляции Германии Schmalturm еще не были построены. В связи с этим наблюдатели считают, что, скорее всего, изображение танка было взято из компьютерной игры.

«Администрация откровенно облажалась в вопросе подготовки к значительной для Волгоградской области дате. 75-я годовщина победы в Сталинградской битве, а наши чиновники не смогли даже подготовить нормальные плакаты, которые не вызывают отвращения. Я предвижу, что сейчас чиновники начнут придумывать отговорки: «Это побежденный танк нарисован». Да бред это все! Просто так готовятся к празднику и такое уважение к ветеранам и памяти погибших», – считает гражданский активист Эльдар Быстров.

Фото: скриншот с видео «Блокнот Волгограда»

Справедливости ради стоит отметить, что на башне и корпусе танка заметны пробития брони. Одно расположено на башне (левый край изображения), другое – на лобовой броне (правый нижний угол изображения). То есть, танк подбит, выведен из боя. Тем не менее, использовать технику нацистов на патриотических плакатах, наверное, не следовало. Или нужно было подобрать изображение, которое не вызывало бы никаких сомнений, что вражеская бронетехника была уничтожена.

Волгоград, Иван Гридин

Волгоград. Другие новости 23.01.18

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