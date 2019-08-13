На памятнике погибшим в ВОВ появились солдаты НАТО

В Амурской области во время реставрации памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны была допущена ошибка: на монументе изобразили американских солдат с автоматическими винтовками M16. Местные жители требуют исправить недоразумение.

Памятник воинам ВОВ стоит в поселке Дипкун Тындинского района около 20 лет. Недавно его обновили, покрасили и разместили новый плакат, на котором изображены два человека. По обмундированию и оружию воинов очевидно, что это солдаты НАТО, сообщает asn24.ru.

Фото: asn24.ru

Депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин заявил, что памятник не состоит в реестре культурного наследия. Районная администрация не имеет отношения к реставрации монумента. «Мы хотим узнать, кто производил работы на памятнике, добиться изменений», – добавил народный избранник.

Местные жители не довольны тем, как произведен ремонт. Краску наносили на неподготовленную стену, поэтому во многих местах она уже вздулась.

«В следующем году наша страна будет праздновать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Считаем, что к этой дате все памятники, монументы должны быть обновлены и соответствовать нашей истории», – заключил Ветелкин.

Благовещенск, Служба информации РИА «Новый День»

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