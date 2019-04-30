Студенческое общежитие в Саратове украсили плакатом с солдатами вермахта (ФОТО)

Ко Дню Победы здание общежития Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова украсили плакатом с солдатами гитлеровской Германии.

Баннер с фотографиями фашистов и поздравлением «С Днем Победы!» появился на стене у входа в общежитие №2, которое находится на пересечении Пугачевской и 2-й Садовой. Об этом сообщает издание «Взгляд-инфо» со ссылкой на очевидцев.

Плакат с фашистами на стене саратовского общежития, фото: vzsar.ru

Читатель издания рассказал, что на плакате с кадрами военной хроники запечатлены гитлеровцы, осматривающие подбитый советский танк Т-34 под именем «Чапаев». По его словам, фото сделано в 1942 году под Харьковом. На другой фотографии изображены солдаты Третьего рейха – участники Сталинградской битвы. На снимке офицер вермахта отдает команды подчиненным.

Сотрудникам общежития сообщили об ошибке. Они рассказали, что заказали праздничный плакат в одной из местных рекламных компаний. Баннер в итоге сняли. Вместо него повесили простое поздравление с Днем Победы. Позже стало известно, что плакат изготовили в рекламном агентстве «Карандаш». Его сотрудник заявил, что дизайнер не разбирается в танках и не обязан знать немецкий язык.

Саратов, служба информации РИА «Новый День»

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