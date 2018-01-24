«Аэрофлот» обвинили в подаче обедов с плесенью

Пассажирка компании «Аэрофлот» была сильно возмущена качеством питания на борту. Женщина, летевшая рейсом Москва – Уфа, обнаружила, что хлеб в предложенном ей бутерброде, мягко говоря, не свеж, передает телеграм-канал Mash. Распаковав сэндвич, она разложила его на части и увидела, что нижний кусок хлеба покрыт ровным слоем растрескавшейся, как почва в пустыне, плесени. Возможно, это сыр, но его внешний вид не внушает доверия.

Дама записала видео, на котором демонстрирует завтрак сомнительного качества от авиакомпании. «Летаю «Аэрофлотом» постоянно. Думала такая крутая компания, а смотрите, смотрите, (вырезано цензурой). Я не знаю, что там с колбасой, но плесень! Охрененный, да, бутерброд?» – возмутилась пассажирка. «С другой стороны, гниет – значит натуральное», – иронизирует Mash.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.01.18

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