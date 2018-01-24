Страшное убийство под Тулой: мать до смерти забила годовалого сына

В Тульской области мать жестоко расправилась с годовалым сыном, забив его до смерти. Тело ребенка с многочисленными ушибами было обнаружено накануне в квартире одного из жилых домов в городе Богородицке. Мать малыша задержана, решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

По данным следователей, 20 января находившаяся в пьяном состоянии 39-летняя женщина избила кулаками своеего сына 2016 года рождения: подозреваемая наносила удары по голове и телу. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте. В СКР отметили, что отец мальчика ранее судим, а мать злоупотребляла алкоголем.

В ходе расследования вопиющего случая следствие изучит условия жизни семьи, выяснят, как малыш оказался в социально опасных условиях, а также оценят действия (бездействия) органов системы профилактики.

Тула, служба информации РИА «Новый День»

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