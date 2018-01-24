Следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка в больнице Твери

В Твери устанавливают обстоятельства смерти ребенка в одной из больниц города. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тверской области, в реанимационном отделении ГБУЗ ТО «ДОКБ» скончался мальчик 2017 года рождения. Ранее его доставили в медицинское учреждение врачи бригады скорой помощи.

По данному факту сотрудники Заволжского межрайонного следственного отдела Твери проводят доследственную проверку. В настоящее время для установления причины смерти мальчика проводится судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Свою проверку также ведет Росздравнадзор, сообщили в пресс-службе ведомства.

Тверь, Иван Гридин

Тверь. Другие новости 24.01.18

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