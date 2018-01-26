Под Рязанью парень насмерть забил гея за предложение заняться сексом

В Рязанской области судят 23-летнего уроженца Иркутской области, зарубившего топором своего знакомого, местного жителя, за предложение вступить в нетрадиционные сексуальные отношения.

По данным следствия, в августе прошлого года двое молодых людей распивали портвейн. Во время застолья один из них встал перед вторым на колени, предложил ему заняться оральным сексом и начал стягивать с приятеля брюки. Подсудимый схватил оказавшийся под рукой топор и стал бить друга обухом по голове, передает Life. От полученных травм тот скончался на месте.

Свою агрессию парень объяснил своим очень негативным отношением к геям. Он сам вызвал правоохранителей на место преступления, полностью признал вину и помог раскрытию убийства.

Рязань, служба информации РИА «Новый День»

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