Груда металла и много жертв: под Калугой лоб в лоб столкнулись две иномарки

В результате страшной аварии в Калужской области погибли 4 человека, еще 5 получили травмы различной степени тяжести.
Лобовое столкновение автомобилей «Фольксваген Гольф» и «Фольксваген Пассат» произошло минувшей ночью в Мещовском районе, на 233 км автодороги М-3 «Украина».
В результате ДТП погибли три пассажира «Гольфа» – женщина и двое мужчин, а также пассажир «Пассата», сообщили в региональном полицейском главке. Оба водителя и трое пассажиров «Пассата» получили ранения и были госпитализированы.
Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.
Калуга, служба информации РИА «Новый День»
Калуга. Другие новости 29.01.18
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