Краснодарские школьницы осквернили Вечный огонь

Краснодарская полиция разыскивает осквернивших Вечный огонь в Абинске школьниц. Видео появилось в социальных сетях. На нем видно, как две девушки танцуют и греют руки возле пламени. Спустя какое-то время, они плюнули в чашу Вечного огня.

По словам автора youtube-канала «ЧП Краснодар», инцидент произошел в парке 30-летия Победы, расположенном в городе Абинск, Краснодарского края. Ранее стало известно, что в Польше был осквернен памятник благодарности Красной Армии, напоминает телеканал «Звезда».

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 29.01.18

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