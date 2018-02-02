В пермской больнице в качестве туалетной бумаги использовали документы пациентов

В одной из больниц Пермского края вместо туалетной бумаги использовали документы с персональными данными пациентов. Нарушение обнаружил краевой уполномоченный по правам человека Павел Миков.

Омбудсмен посетил сегодня несколько учреждений в Гайнском и Кочевском районах – дом-интернат для престарелых и инвалидов, изолятор временного содержания (ИВС) и райбольницу. Больше всего вопросов возникло к работе медучреждения.

Фото: instagram.com/pavel_mikov_official/

«И совсем вопиющий факт, выявленный мною сегодня в больнице – в туалете общего пользования для пациентов вместо туалетной бумаги лежала пачка меддокументов, содержащих персональные данные пациентов!», – написал в Instagram Миков.

Кроме того, правозащитник сообщил о 65-летней женщине, которую отказались госпитализировать с травмой головы, сославшись на отсутствие свободных мест. Сам Миков во время проверки заметил не менее четырех свободных коек.

Омбудсмен рассказал о нарушениях главе Минздрава Пермского края Дмитрию Матвееву и попросил организовать в Кочевской ЦРБ проверку. Миков намерен еще раз посетить больницу в феврале.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

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