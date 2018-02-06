В пермской больнице, где в качестве туалетной бумаги использовали документы пациентов, уволили главврача

Главврач Кочевской районной больницы, где истории болезни пациентов использовали в качестве туалетной бумаги, лишилась должности по приказу Министерства здравоохранения Пермского края.

Решение об увольнении главврача приняли после проведения проверки, организованной по инициативе краевого уполномоченного по правам человека Павла Микова. На прошлой неделе омбудсмен наведался в больницу и о результатах своего визита сообщил главе Минздрава Пермского края Дмитрию Матвееву.

Дело в том, что правозащитник обнаружил в туалете больницы документы пациентов, которые, по всей видимости, предлагалось использовать в качестве туалетной бумаги. Кроме того, Миков сообщил, что женщине с травмой головы отказали в госпитализации по причине отсутствия свободных мест, тогда как в палатах было несколько незанятых коек.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

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